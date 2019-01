Väga tõenäoliselt tabab Brexiti-lepet täna Briti parlamendis häving

Briti peaminister Theresa May tegi eile viimase katse parlamendiliikmeid enne otsustavat Brexiti-hääletust enda poole võita. Euroopa Liiduga kokku lepitud dokument kukub täna väga tõenäoliselt hääletusel läbi, mis aga sellele järgneb, on ebaselge.

May hoiatas eile saadikutele peetud kõnes, et kui 2016. aasta referendumi tulemust ehk brittide soovi euroliidust lahkuda ei täideta, on see poliitikale katastroofiline hoop.

Opositsioonis olevate leiboristide juht Jeremy Corbyn on kinnitanud, et kui hääletus täna nurjub, kavatseb ta algatada Briti peaministri umbusaldushääletuse. „Võtame umbusaldushääletuse enda valitud ajal päevakorda ja see juhtub väga varsti,” kinnitas Corbyn üleeile Briti meediale.