Väike vedamine ei loe midagi, Merkeli teel on mitu uut takistust

Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) juhtivpoliitkud hingasid kergendatult, kui üleeile pärastlõunal sai teatavaks, et 56% parteikongressil osalejatest hääletas liidukantsler Angela Merkeli konservatiividega (CDU) ametlike koalitsioonikõneluste alustamise poolt. See ei tähenda siiski, nagu oleksid Merkeli mured nüüd läbi, sest valitsuse moodustamisel on ees veel mitu võimalikku takistust.