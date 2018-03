Valge Maja kaader vahetub kaelamurdva kiirusega

Ka Donald Trumpi ametiaja teine aasta on alanud vallandamiste ja taandumiste taktis. Äsja teatas tagasiastumisest Valge Maja kommunikatsioonidirektor Hope Hicks, kes päev enne tagasiastumisteadet käis esindajatekoja luurekomiteele tunnistusi andmas. Kaheksa tundi kestnud pinnimise käigus ütles Hicks, et on mõnikord pidanud Trumpi kaitseks väikseid hädavalesid kasutama, kuid pole kunagi valetanud Vene mõjutustegevust puudutavate juurdluste kohta. See ütlus olevat Trumpi tõsiselt ärritanud. New York Timesi andmeil Hicksi siiski ei vallandatud, vaid lahkumine oli varem plaanitud, vabatahtlik ja tegi presidendile pigem meelehärmi.