Laupäeval vahistati Valgevenes sadu inimesi, kes protestisid valitsuse majanduspoliitika vastu.

Telekanali Belsat reporteri Tatjana Vlassenko sõnul võis laupäeval näha riigi lähiajaloos kõige jõhkramat ja mõttetumat politseivägivalda.

Kohe pärast laupäevase meeleavalduse laialipeksmist ütlesid sa, et midagi sellist pole veel olnud. Missugune on praegu minskilaste meeleolu?

Iseenesest hea, sest esimest korda üle hulga aja tuli päike välja. Avtozak’ide (spetsiaalsed autod suure hulga inimeste arreteerimiseks – K. P.) taustal on see eriti kontrastne. Tõsisemalt rääkides on inimesed juba paljuga harjunud. Kuu algusest saadik on arreteeritud aktiviste, poliitikuid ja ka lihtsaid inimesi, kes näitavad üles mingitki initsiatiivi ja ütlevad midagi selle kohta, mis riigis sünnib. Midagi head siin ei sünni.

Mille poolest erines eilne jõudemonstratsioon varasematest?

Laupäeval oli iseseisvuspäev, mida riigi demokraatlikult meelestatud inimesed peavad igal aastal. Alati on see toimunud väga rahumeelselt, kui ehk mõni väike vahistamine ja trahvimine välja arvata. Viimati aeti iseseisvuspäeva üritus nii jõhkralt laiali üsna ammu, 2010. aastal. Eilne ei allu aga üldse mingile loogikale.