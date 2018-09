Valimised Rootsis. Stockholmi iraanlased protestisid populistide vastu kinniõmmeldud suuga

Eilsel valimistepäeval Stockholmi inimestega rääkides nihkus jutt varem või hiljem ikka immigrantidevastaste Rootsi Demokraatide (SD) võimalikule triumfile. See väljavaade tekitas paljudes kabuhirmu. Südalinnas Sergeli väljakule püstitatud parteitelkide juures avaldas eile meelt rühm Rootsi iraanlasi, kes soovitasid valijatel anda hääl rassismi vastu. Üks neist, 63-aastane restoraniomanik Ghasem Afshar oli ähvardava „vaikiva ajastu” tõttu protestiks koguni lasknud oma huuled nõela ja niidiga kinni õmmelda. Ta on Rootsis elanud üle 20 aasta.

Tema kõrval seisnud Ali Reza kinnitas, et protestitakse eelkõige SD vastu. „Teeme tööd ja panustame ühiskonda nahavärvist sõltumata, aga nemad ütlevad, et meilt tuleb alalised elamisload ära võtta,” sõnas ta. „Miks? Kas ma olen ühiskonnale kuidagi ohtlik?” Ali lisab, et töötab koguni kahel töökohal, elektriku ja restoranitöölisena.