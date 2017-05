Valimiskampaania peatati ajutiselt

Kõik suuremad erakonnad teatasid, et peatavad rünnaku tõttu valimiskampaania.

Peaminister Theresa May konservatiivset parteid, kellele on siiani ennustatud 8. juuni valimistel suurt võitu, ei saa see paus kuidagi kahjustada. Ohuolukorras kalduvad murelikud valijad pigem toetama võimulolevat valitsust, pealegi on Mayl endise siseministrina terrorismi küsimuses märksa suurem autoriteet kui patsifistlike vaadetega leiboristil Jeremy Corbynil ja väiksemate parteide juhtidel.