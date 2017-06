Vallandatud FBI juht nimetas Trumpi valetajaks ja ennast argpüksiks

Endine FBI juht James Comey tunnistas eile senati luurekomitees, et pidas Trumpi neljasilmavestlustes öeldut surveavaldamiseks ja see tegi talle tõsist muret.

James Comey tunnistas senatis, et lekitas presidendiga peetud vestlused pärast ametikoha kaotamist meediale.

Eile juhtus Washingtonis see, mida poliitikavaatlejad nädalaid oodanud olid: 9. mail vallandatud FBI juht James Comey andis senati luurekomitees esimest korda avalikke ütlusi enda ja president Donald Trumpi suhtluse kohta. Tegu oli vaid ühe episoodiga laiemast skandaalist, mis puudutas Vene mõjutustegevust ja Trumpi alluvate võimalike seoste juurdlust, ent loodeti, et Comey ütleb välja kas Trump püüdis FBI juurdlust mõjutada sellisel viisil, et see annaks kokku kuriteokoosseisu. Kas ta usub, et tema vallandamise põhjuseks oli Vene-juurdlus?