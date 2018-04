Valvuriteta vangla? Brasiilia näitab, et see on võimalik

Renato da Silva Junior tahab saada advokaadiks. On ainult üks takistus: mõrva eest määratud 20-aastane vanglakaristus, millest ta on kandnud veerandi. „Mu unistused on suuremad kui mu tehtud vead,” ütleb kõhna kehaehituse ja laia naeratusega da Silva. „Teen kõik, et siit võimalikult kiiresti välja saada.”

Da Silva elab Brasiilia kaguosas Itaúna linnas meestevanglas ning on suutnud tänu tööle ja õppimisele oma karistust kahe aasta võrra lühendada. Vanglat haldab kinnipeetute kaitse ja abistamise ühendus (APAC). Selle vangla vangid võivad kanda enda rõivaid, valmistavad endale ise toitu ja vastutavad isegi turvalisuse eest. APAC-i vanglates ei ole valvureid ega relvi ja võtmed on sõna otseses mõttes vangide käes.