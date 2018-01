Väsimatu Macron pürib maailma areenil Euroopa esipoliitikuks

Aastaid on Euroopa esipoliitik olnud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, kuid alates mullu septembri lõpus toimunud parlamendivalimistest on Merkel olnud suuresti hõivatud koalitsiooni kokkupaneku katsega. See-eest on Prantsuse riigipea Emmanuel Macron olnud rahvusvahelises sfääris viimasel ajal sedavõrd nähtav, et Deutsche Welle avaldas hiljuti artikli pealkirjaga „Kas Macron on Euroopa uus Merkel?”.