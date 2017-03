Pärast Dadini loo üksikasjade selgumist arvavad järsku ka võimupoliitikud, et seadust võiks leevendada.

„Hea tsaar” näitas jälle oma halastavat palet. Üks Vene tuntumaid poliitvange Ildar Dadin pääses eelmisel pühapäeval vabadusse ja tal on õigus täielikule rehabiliteerimisele. Ülemkohtu veebruarikuise otsusega tunnistas Vene riik ametlikult, et hoidis 15 kuud vangis inimest, kes pole ühtegi kuritegu sooritanud. Samuti tühistas peaprokuratuur varasema otsuse, millega Vene uurimiskomitee lükkas tagasi Dadini taotluse alustada tema piinamise asjus uurimist.

Ent ainus asjaosaline, kes toimunu pärast häbi paistab tundvat, on Dadin ise. Ta on pärast vabastamist antud intervjuudes öelnud, et lootis vanglas käituda nagu Mel Gibsoni filmi „Apokalüpsis” peategelane, kes säilitas piinakambris lõpuni eneseväärikuse. Dadin aga tunnistab, et murdus ja oli siiski sunnitud vanglaülemat paluma, et piinamine lõpeks.