Vene-skandaalid lohisevad veskikivina Trumpi valitsuse jala küljes

Sally Yates kinnitas, et ta pakkus Flynni tegevuse kohta tõendeid, kuid Valge Maja ei soovinud neid näha.

Justiitsministri kohusetäitja hoiatas julgeolekunõunik Michael Flynni eest, ent siis vallandati ta ise.

„Lugu Venemaa ja Trumpi koostööst on täielik pettus. Millal see maksumaksja rahastatud tsirkus lõpeb?” küsis Donald Trump esmaspäeval Twitteris. Ajendiks oli USA senatis toimunud kuulamine, kus endine justiitsministri kohusetäitja Sally Yates andis tunnistusi Trumpi endise julgeolekunõuniku Michael Flynni skandaali kohta. Vastus presidendi küsimusele on selge: Vene-sidemeid puudutav uurimine kummitab Trumpi valitsust veel pikalt ja jääb mõjutama ka 2018. aasta parlamendivalimisi