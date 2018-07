Vene võimud tahtsid jalgpalli MM-i varjus suurema kärata pensioniiga tõsta

Jalgpalli maailmameistrivõitluste taustal käärib Venemaal pahameel pensionireformi üle. Kui äsja toimusid ligi 30 linnas üle kogu riigi opositsionäär Aleksei Navalnõi poolehoidjate korraldatud meeleavaldused, jäid jalgpallilinnad neist puutumata, sest võimud olid suure spordiürituse ajal seal meeleavalduste korraldamise ära keelanud

Pensioniseaduse muutmisest andis Venemaa peaminister Dmitri Medvedev avalikkusele teada jalgpalli MM-i avapäeval ja võimud lootsid tõenäoliselt selle muu melu varju jätta. Siiski puhkes riigis kohe pahameeletorm ja ametiühingud on hoiatanud, et paljud venelased ei pruugi üldse nii vanaks elada, et pensioni saama hakata.

2016. aastal oli vene naiste eeldatav eluiga 77,1 aastat, meestel üle kümne aasta vähem ehk 66,5 aastat.

Süsteemi hakatakse järg-järgult muutma järgmisest aastast ja 2028. aastaks tõuseb meeste pensioniiga praeguselt 60-lt 65-ni. Naised saavad pensionile jääma hakata nüüdse 55 eluaasta asemel 63-aastasena. Reform saab plaani järgi tehtud aastaks 2034.