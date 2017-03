Guardian on tutvunud dokumentidega, mille kohaselt liigutati Venemaalt aastatel 2011–2014 välja üle 20 miljardi dollari.

Foto: Reuters/Scanpix

Ükski pankadest ei eitanud lekkinud andmeid, kuid kõik kinnitavad, et täidavad rahapesuvastaseid nõudeid.

Briti tippklassi pangad käitlesid ligi 740 miljonit dollarit raha, mis pärines Vene valitsuse ja FSB-ga seotud kuritegelikust rahapesuskeemist. Nüüd peavad 17 Briti panka, nende seas HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays ja Coutts, vastama küsimusele: mida nad rahvusvahelisest skeemist teadsid ja miks nad kahtlastest ülekannetest ei keeldunud?

Guardian on tutvunud dokumentidega, mille kohaselt liigutati Venemaalt aastatel 2011–2014 välja üle 20 miljardi dollari. Uurijad usuvad, et tegelik summa võib olla 80 miljardit. Ühe kõrge ametniku sõnul on Venemaalt pärinev raha „selgelt varastatud või kuritegelikku päritolu”.