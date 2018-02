Venemaa ja Türgi kandsid Süürias kaotusi

Süüria kurdide läänepoolse Afrini enklaavi vastu suunatud Türgi operatsioon Oliivioks on vähemalt kahe nädala jooksul suutnud hõivata paarkümmend piiriäärset küla, kuid mitte ühtegi suuremat asulat. Kaotused samal ajal suurenevad. Laupäeval hävitas kurdi võitlejate rakett Türgi tanki koos viie sõduriga. Teistes intsidentides hukkus veel kaks sõdurit, mis tegi laupäevast Türgi jaoks seni ohvriterohkeima päeva. Türgi ametliku arvestuse järgi on Afrinis surma saanud kokku 13 ja haavata 57 nende sõdurit. Sõltumatu Süüria inimõiguste vaatluskeskuse teatel on Türgi toetatud mässulised kaotanud 115 ja kurdid 106 meest. Sama keskuse teatel on Süüria poolel hukkunud 68 ja Türgis seitse tsiviilisikut.