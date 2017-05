Staadionil on peetud ainult kaks Vene liiga mängu, ülejäänud viidi mujale, et auklik murukate saaks toibuda.

Järgmiseks jalgpalli MM-iks rajatud Zenit Arena läks maksma ligi 800 miljonit eurot, kuid tulemus on kesine.

Järgmisel aastal Venemaal toimuva jalgpalli MM-i jaoks on Peterburi rajatud riigi kalleim staadion, mille ehitamine võttis kümme aastat ja läks plaanitust mitu korda kulukamaks. Staadioni peamine, kuigi mitte ainus puudus on aga selles, et jalgpalli mängimiseks see ikka eriti hästi ei kõlba.