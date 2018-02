Venemaa proovib USA tulelöögis hukkunud võitlejad võimalikult kähku unustada

Kolm nädalat pärast Süürias võitlevaid Vene palgasõdureid tabanud USA tulelööki on Vene valitsuse suu lukus, jättes rahva toituma kuulujuttudest ja lääne meedias avaldatust. Esmalt eitas valitsus tuliselt, et 7. veebruaril toimunud kokkupõrkes üldse vene päritolu võitlejaid osales. 15. veebruaril tunnistas välisministeerium, et surma võis saada viis Vene kodanikku. 20. veebruaril lisas ministeerium, et peale hukkunute sai USA löögis viga kümneid Vene ja SRÜ kodanikke, kes viibisid lahingutsoonis eraviisilistel, valitsusele teadmata põhjustel.