Venezuela kriisi uus faas – riigil on kaks parlamenti ja kaks presidenti

Hüperinflatsiooni ja väljarände all kannatavas Venezuelas on ka põhiseaduslik kriis uue hoo sisse saanud. Alates eelmisest nädalast on riigil kaks konkureerivat presidenti, kellest üks kontrollib armeed ja riigiaparaati ning teisele kuulub naaberriikide tunnustus. Pooli on hakanud valima ka ülejäänud maailm.

Mõni tund pärast seda, kui Venezuela rahvusassamblee spiiker Juan Guaidó end kolmapäeval riigi ajutiseks presidendiks kuulutas, tunnustas teda riigipeana USA president Donald Trump. Üleeile toimus USA nõudmisel ÜRO julgeolekunõukogu erakorraline istung, kus riigisekretär Mike Pompeo teatas, et Venezuela senine president Nicolás Maduro peab võimult lahkuma. „Kõigil teistel riikidel on aeg valida: kas toetate vabadusmeelseid jõude või Madurot ja tema korraldatud kaost,” ütles Pompeo.