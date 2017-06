Venezuela president: kui me ei suuda võita hääletusel, võidame relva jõul

Peale opositsiooni kritiseerivad Nicolás Madurot ka mõned endised kaasvõitlejad.

Venezuela linnade tänavatel on hiiglaslikud valitsusvastased meeleavaldused kestnud juba üle kahe kuu, ent poliitilise kriisi lahendust ei paista kuskil. Ka kardetud kodusõda pole vähemalt seni saabunud, ehkki vastasseis näitab aeglase eskaleerumise märke. Seni on rahutustes hukkunud 78 inimest, kelle seas on peale protestijate ka jõustruktuuride töötajaid, president Nicolás Madurot toetavaid „rahvamalevlasi” ja poodide rüüstamise käigus surma saanud kurjategijaid.