Verine laupäev Virginias: 152 aasta eest lõppenud kodusõda nõuab USA-s endiselt ohvreid

Vähe sellest, et minevik pole surnud, see pole isegi veel minevik. Just seda Faulkneri tsitaati armastatakse USA-s tsiteerida, kui tuleb juttu lõunaosariikidest ja sellest, kuidas kodusõja lahingud seal siiamaani päris lõpuni peetud ei ole. Virginia osariigi pisikeses ülikoolilinnas Charlottesville'is võttis see vaidlus nädalavahetusel verise pöörde: paremäärmuslaste meeleavaldusele järgnes massikaklus, mis tipnes kodukootud terroristi autorünnakuga.