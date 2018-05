Vladimir Putini lossid ja autod teeksid ka mõne miljardäri kadedaks

Ametlikel andmetel kuulub Venemaa presidendile üksnes tagasihoidlik korter Peterburis, kolm autot ja 14 miljonit rubla (alla 200 000 euro) sääste. Kurjad kriitikud kinnitavad, et tegelikult on Vladimir Putini varandus märksa suurem. Endine nõunik Stanislav Belkovski hindas 2012. aastal Putini vara suuruseks 58 miljardit dollarit, spekuleeritud on ka mitu korda suuremate arvudega. Enne hukkumist avaldas Vene opositsionäär Boriss Nemtsov enda uurimistulemused, mille järgi kuulub Putinile kümnetest eralennukitest koosnev kollektsioon ja mitu hinnalist jahtlaeva.