Weinsteinist alguse saanud pöörise muutsid murranguliseks kuulsad ohvrid ja sobiv ajahetk

New York Times avaldas oktoobris artikli, milles mitu naist süüdistas mõjukat Hollywoodi produtsenti Harvey Weinsteini ahistamises. Sellest hetkest hakkas veerema lumepall, mis siiani iga päevaga kosub.

Ahistajate nimekirja on jõudnud üle saja mõjuka ameerika mehe, kellest osa on ametist lahti lastud, osa ise tagasi astunud. Kuid on neidki, kes väidavad siiani, et pole midagi keelatut teinud. Enim puudutavad juhtumid meedias, poliitikas ja meelelahutustööstuses tegutsejaid.