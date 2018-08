Xi polegi kõikvõimas? Hiina riigipea autoriteet kahaneb

Viimastel nädalatel levivad Pekingis kuuldused, et pealtnäha Hiina ainuvalitsejaks saanud Xi Jinping on hädas. Muret teeb pikaleveniv kaubandussõda USA-ga, majanduskasvu aeglustumine ja hiljutine skandaal selle pärast, et tuhandetele lastele anti säilivustähtaja ületanud vaktsiine.

Väidetavasti olevat Xi nimi mõne aja eest kadunud Hiina kompartei häälekandja Renmin Ribao (Rahva Päevaleht) esiküljelt. See-eest on hakanud ilmuma artiklid tema asetäitjast, peaminister Li Keqiangist. Väidetavalt on riigis maha võetud Xi portreed, sest üks noor naine levitas veebis videoid, millel ta pillub riigipea pilti tindiga.

13. juulil ilmusid sotsiaalmeediasse kuuldused, et Pekingi kesklinnast kostab tulistamist ja käib riigipööre. Veebis hakkas levima salapärane hüüdlause „Nr 1 läheb puhkusele ja Ookean võtab relvajõud üle”, mis viitaks justkui rivaalitseva poliitiku esiletõusule.

Tegelikult on valitsus ja partei praegu täiestit Xi kontrolli all ja riigimeedia räägib temast sama sageli kui varem. Ent kuulduste levik näitab, et Hiina viimaste kümnendite võimsaimal juhil on probleeme. „Kuulujutud ei pruugi olla usaldusväärsed, ent need annavad aimu, et Hiina parteijuhtide lahkhelid süvenevad,” kirjutab Hongkongi analüütik veebiväljaandes China Heritage.