Zuckerbergi Euroopa lepitusturnee algas nördimuse ja pahameelega

Facebooki juhi Mark Zuckerbergi Euroopa ringreis algas teisipäeval europarlamendi liikmete pahameelega.

Zuckerberg tuli Euroopasse nädalal, kui Euroopa Liidus jõustub uus ja senisest karmim andmekaitseseadus, mille eeskujuks on osalt olnud Saksamaa 1980. aastate andmekaitseseadus.

Just Saksamaal tegeletakse praegu tehnoloogiasektori tegeliku reguleerimisega ja Berliini mõju ulatub riigipiiridest kaugemale, kirjutas New York Times. Aasta alguses hakkas Saksamaal kehtima seadus, mis nõuab sotsiaalmeedialehtedelt vaenu õhutamise, valeuudiste ja seadusvastaste materjalide kiiret eemaldamist. Kui ettevõte ei reageeri, võib teda halvemal juhul oodata kuni 50 miljoni eurone trahv. Peamised sihtmärgid on Facebook, Twitter ja YouTube.