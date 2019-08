0%-ga laenud jäävad Eestis unistuseks

Eesti Panga värskeimatel andmetel oli Eestis keskmine kodulaenuintress 2,57%, mis tundub olevat väga kallis ja tingitud konkurentsi kahanemisest. Eesti pangad kinnitasid üksmeelselt, et Taaniga ei saa meie riiki võrrelda ning kohane pole võrdlus ka teiste Euroopa riikidega.Eesti ja Taani süsteemis on teisigi erinevusi. Eestis on käibel euro, Taanis aga Taani kroon. Taanis on keskpanga intress veel väiksem kui Euroopa Keskpanga oma. Kui Eestis annavad pangad laenu oma kliendihoiuste arvelt, siis Taanis on pangad ammu eluasemelaenud maha müünud, olles need enne pakendanud pandivõlakirjadeks.