Bolti esilobist: kogu teenust puudutav info on äpis eesti keeles. Kõik muu on boonus

Bolti valitsussuhete juht Sandra Särav ütleb, et kuni ta ametinimele polnud eestikeelset tõlget, arvas ta selle tähenduseks olevat pealobist. Kus on Bolt ja seadused, seal püüab Särav neid omavahel kokku sobitada. Ta kiidab Eesti äriajamist ning võrdleb seda Itaalia ja Kreekaga, kus vanamoodsad taksofirmad on turu lukku pannud, nii et Bolt sinna ei pääse. Ent Eestiski pole kõik lepase reega läinud. Kas taksojuht peaks kohalikku keelt kõnelema? Mujal maailmas see küsimus Boltile probleeme ei tekita, kuid Eestis küll.

Kas Bolti juht peab oskama eesti keelt?

Seaduse järgi ei pea.

Mida Bolt arvab?

Meie teenus on eesti keeles. Eestis peab klient teenust saama eesti keeles, kui ta ei ole mõnes muus keeles teenusega nõus. Kliendil on valikuvabadus. Kogu meie teenuse kohta käiv info – kes on juht, kui palju ma maksan, millal kohale jõuan – on eesti keeles saadaval. Kõik muu on lihtsalt boonus.

Aga küsimus on ju juhi keeles, keegi ei räägi äpist.

Sinna ma jõuangi! Tarbijal on õigus nõuda eesti keeles teenindust, et ta saaks teha teadliku valiku selle teenuse kasutamiseks. Kui vajutan „Telli Bolt”, siis minu valik on tehtud: tahan seda teenust kasutada. Mõnikord inimesed ütlevad, et nad ei lähe sinna autosse psühholoogiatundi saama. Muidugi, elementaarne viisakus – juht ütleb sulle tere. Mina enamiku aega näpin telefoni. Sõidan kaks korda päevas ega viitsigi nende juhtidega rääkida.