Coop Pank alustab aktsiapakkumist

Seekordne aktsiapakkumine on eriline. Coop Pank eelistab aktsiapakkumisel oma kliente. Need, kellel on Coop Pangas enne 29. novembri kella 15 arvelduskonto, saavad aktsiapakkumise ülemärkimisel kuni 10 000 aktsiat eelisjärjekorras. Et aktsiapakkumisel ei jätaks väikeinvestorid pakkumiste tegemist viimasele kolmele päevale, nagu on saanud tavaks, tehakse esimesel nädalal pakkujatele eelisjaotus. Kes on esitanud sooviavalduse osta 1 kuni 99 999 aktsiat, saavad enne 22. novembri kella 16 tehtud pakkumisel ülemärkimisel eelisjaotuse kuni 5000 aktsia ulatuses.