Tammode pere tähistab tihti koos tähtpäevi, mitmekümnekesi käiakse ka spaades ja reisimas – kõik neli põlvkonda üheskoos. Kord rännati 24-se rühmana Kanadasse sugulastele külla. Seega ei ole suurt imestada, et jõuti harta koostamiseni. „Et pikas perspektiivis üritada tülisid vältida. Võimalikult vara soovisime põhilise kokku leppida,” selgitas Herty, üks Raigo ja Katrini kuuest lapsest.

Näiteks Herty vaatas kõrvalt, kuidas isa tegutses, ja see nakatas ka teda. Juba 17-aastasena pidi ta isa tööl asendama, kui too läks 1993. aastal Saksamaale koorireisile. Kusjuures koorilaul on mitme pereliikme üks meelistegevusi. Koos lauldakse ka pere kogunemistel.