Eesti ettevõtjad: praegu tuleb elada päev korraga, käituda ratsionaalselt

Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles, et sügavast ülemaailmsest majanduskriisist rääkida on ennatlik, aga ettevõtted peavad praegu esimesest šokist toibuma ning mõtlema ratsionaalselt ja rahulikult.

„Koroonahirmust tulenev šokk ja selle mõju on praegu suurem kui haiguspuhangu otsene mõju. Ettevõtjate jaoks on praegu kõige tähtsam hoida rahu ja planeerida järgnevaid tegevusi, nii et oleksime valmis võimalikeks negatiivseteks tulemusteks,” ütles Palts. Ta nentis, et praegu on sektoreid ja ettevõtteid, kel on väga raske, ja neid tuleb juurde, kui viiruse leviku peatamiseks mõeldud abinõud muutuvad karmimaks. Ent see ei tähendavat veel üldist kriisi.

„Võimalikeks tagajärgedeks tuleb praegu igal ettevõtjal kindlasti valmistuda, kuid ratsionaalselt ja rahulikult,” toonitas Palts.