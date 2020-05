Haigekassa innovatsiooniüksuse juhil on isegi veidi piinlik, et peame 2020. aastal rääkima sellest, kuidas hakata kaugvastuvõttu juurutama. Eesti on selles valdkonnas jäänud selgeks järeljooksikuks. Miks? Ja mis nüüd kriisi ajal on juhtunud?