Võrreldes eelmise buumi aegse Metsiku Läänega peaks olukord olema tsiviliseeritum. „Piiks-piiks ja raha tuleb” aeg on läbi, sellega end reklaaminud Monettigi on turult lahkunud. Ka tolle aja märk Bongabonga ei tööta enam. Veebileht on küll alles. Ometi ütlevad eksperdid otsekui ühest suust: laenu saada on liiga lihtne.