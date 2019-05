Eesti kalleim luksuskorter on müügis kolme miljoni euroga, kuid turult leiab veel kümneid teisi, mille hind on üle 500 000 euro.

Volta loftides asuv korter, mille hind on 527 900 eurot. Korter on 133-ruutmeetrine ja sellel on nii rõdu kui ka privaatne katuseterrass. Priit Simson