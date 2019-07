ETTEVÕTLIK EESTI | Pendelrände meister Raplamaa võib uhkustada kasvava elanike arvuga

Eestis ei ole väljaspool Tallinna ja Harjumaad just palju piirkondi, mis saavad uhkustada elanike arvu kasvuga. Võtame kõrvale Tartu- ja Pärnumaa ning ongi kõik. Aastaid kehtis Raplamaal ühe endise maavanema ütlus „Raplamaa kahaneb suuremaks”, sest teised maakonnad kaotasid rohkem elanikke. Nüüd võib seal rääkida juba elanike arvu tegelikust kasvust.

Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse investorkonsultant ja juhataja Janek Kadarik on optimistlik ning talle meeldib väliskülalistele öelda, et Raplamaal ei ole 16 000 tööealist elanikku, vaid üle 300 000. Nimelt on raplamaalased küll Eesti pendelrände meistrid ehk liiguvad omavalitsustes kodu ja töö vahel, kuid vähe pole neidki, kes liiguvad vastassuunas, Harjumaalt Raplamaale.

„Raplamaal on mitu tõmbekeskust: Märjamaa, Järvakandi, Kohila ja Rapla, ning siinsed ettevõtted kasvavad pidevalt,” sõnab Kadarik.