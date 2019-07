ETTEVÕTLIK EESTI | Raplamaa ettevõtja: on hea, et noored ei taha teha mõttetut tööd

Sõites Tallinna poolt Rapla suunas tuleb läbida mitu kurvi ja imekaunis loodus, kuni jõuab asfalteeritud külavaheteeni. Just asfalt viitab, et see pole tavaline tee, mis kuldsete põldude vahel lookleb. Kuid ometi tabab päralejõudjat ootamatus, kui keset mittemiskit on äkki suured parkimisplatsid. Euroopa kunagise suurima kalkunifarmi territooriumile on end mugavalt sisse seadnud Harvikeri mööblitööstus. Eestist nende tooteid peaaegu ei leia, küll aga Skandinaaviast ning USA-st. Ettevõtte ajalugu ulatub tagasi „kõikide võimaluste aega” ehk 1990-ndate keskpaika.

Harvikeris võtab ajakirjanikud vastu osaühingu suuromanik Siiri Tamm. Juba keskkooli ajal juhtus seik, mis muutis Tamme kogu elu. Toona hakkasid puhuma iseseisvustuuled ja palju riike soovis Eestit aidata. Tekkisid sõpruskoolid ja -maakonnad.

„Meile tuli kooli abisaadetis Hollandist. Täiesti juhuslikult peatus autojuht, kes selle kohale tõi, meie juures. Ta hakkas kohe uurima, mida põnevat saaks koos eestlastega teha. Tal oli idee, et võiks Eestis teha suveniire ja neid Hollandis turustada,” mäletab Tamm. Peagi sai ta aru, et tuleb teha firma. Tamm otsustas valmisfirma ostmise kasuks.