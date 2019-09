ETTEVÕTLIK EESTI | Rõugemaa turismitalu tõmbab Aasia turiste magnetina

Tavapäraselt arvatakse, et Aasia turistid saabuvad Eestisse ristluslaevadelt ja giidi juhendamisel vaid paariks tunniks ning hea on, kui neil on pärast teiste riikide külastamist järel meeles, et nad üldse Eestis ja Tallinnas käisid. Samuti püüavad laevafirmad, et Aasiast ja Ameerikast pärit turistid teeksid peale Helsingi külastuse päevase reisi Eestisse.

Seetõttu on üllatav Kiidi turismitalu võõrustatavate Aasia turismigruppide rohkus: üle poole klientidest. See pole pelgalt aktiivne puhkus, vaid meenutab vabatahtlike töö- ja kultuurilaagrit. Kaugemalt tulijad on pööraselt vaimustunud töödest, millest nad ei oska oma kodumaal undki näha, aga mida siin on võimalik teha.