ETTEVÕTLIK EESTI | Võru jätkab Eesti poepealinnana

Võru on alati üllatanud poodide rohkusega. Aastate jooksul on küll toimunud muutusi, kuid linnapildist pole väikepoed kadunud. Lisandunud on suured kaupluseketid.

Läbi aastakümnete on eri meediaväljaanded korduvalt kirjutanud Võrust kui Eesti poepealinnast. Tuhande elaniku kohta on seal poode rohkem kui mujal.

Jalutades Võru kesklinnas, tuleb rõõmuga tõdeda, et näiteks Jüri tänaval on alles palju väikepoode, sekka ka pangakontoreid ja söögikohti. Nimed ja asukohad on aastakümnetega muutunud, osa ärisid on kadunud, osa seevastu juurde tulnud. Pole vahest liiast öelda, et Jüri tänaval on igas teises majas ka praegu mõni äri.