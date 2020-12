Ellex Raidla advokaadibüroo partner, vandeadvokaat Marko Kairjak on olnud suurte Eesti ühisrahastusplatvormide turuletuleku juures. Samuti oli ta murrangulisel ajal Euroopa Komisjonis just selles osakonnas, mis reguleeris kapitaliturge ja mõtles esimesena Euroopa tasandil ühisrahastuse reguleerimisele. Kairjaki sõnul on ühisrahastus olnud seni Eesti edulugu, kuid viimase aja skandaalid ei tee meile au. Ent lähenev pensionireform ja sellest tekkiv vaba raha kui võimalik ühisrahastusse liikuv kapital teeb teda murelikuks. Miks?