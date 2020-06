Mainori juht Kadi Pärnits kinnitab, et ettevõttes on kõige olulisem inimene, sest inimesteta ei oleks ka ettevõtet. Juhi ülesanne on tagada inimese areng, jälgida, kaasa mõelda ja edasi õppima utsitada. „Doktoriõppesse lähed? Aga millal sa lähed?” toob Pärnits näite. Paljud ettevõtjad küsivad oma inimestelt, millal nad viimati õppimas käisid. Jah, see on kohati ebamugav, sest nõuab pingutust ja paindlikkust töös. Aga see tasub ära, sest vastu saad hea tulemuse.