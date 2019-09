Kas Ratase uue maksuplaaniga ajab riik käe sügavamale inimeste rahakotti?

Veidi alla aasta tagasi kinnitas peaminister Jüri Ratas, et 2019. aasta toob Eesti inimestele ja ettevõtetele maksurahu. Praeguseks on olukord muutunud ning viimastel nädalatel on peaminister korduvalt toonud esile vajaduse lõhkuda maksu- ja eelarvedogmasid.

Kevadel ametisse asunud valitsuse lubadused nõuavad raha. Eesti senine majandusmudel on olnud liberaalne, keskendunud ettevõtluse arendamisele ning vara maksustamise asemel peamiselt tööjõu ja tarbimise maksustamisele. Riigirahanduses on tulud ja kulud tasakaalus hoitud ning suurte laenude võtmisest hoidutud. Eesti konsolideeritud laenukoormus kasvas mullu 175,6 miljoni euro võrra ja ulatub üle kolme miljardi euro.