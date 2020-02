Kirglik võitlus ihaldusväärse maa nimel. Riigifirma erikohtlemine varjutab ausat mängu

„On selgusetu ja keegi ei taha üheselt vastata, kas mõnel turuosalisel võiks Tootsi tuulepargi puhul olla õigus saada vana taastuvenergia toetusskeemi alusel toetust või on kõik võrdses seisus ja peaksid selle projektiga osalema vähempakkumisel,” ütles Graanul Investi omanik Raul Kirjanen.

Järgmise nädala alguses pannakse avalikule enampakkumisele ihaldusväärse Tootsi tuulepargi maa. Alghind on 12,3 miljonit eurot. Teoreetiliselt on huvilisi mitu, kuid neil on mure: kuna tingimused tunduvad ühele osalejale soodsamad kui teistele, pole kindel, kas on võimalik oksjonit võita.

Turuosaline, kes võiks selle projekti puhul teistega võrreldes eelisseisus olla, on riiklik energiafirma Eesti Energia.