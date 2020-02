Kohtutäiturid: sotsiaalmeedias õpetatakse võlgade tasumisest hoiduma

Aastatetaguse reformi tulemusel muutusid kohtutäiturid riigiametnikest eraettevõtjateks. Täiturid on aga mures, sest ehkki elu on vahepealse ligi 20 aastaga palju muutunud, ei ole täitemenetluse seadust selle aja jooksul uuendatud. Arvi Pink, kes on teinud täituritööd ka riigiametnikuna kohtute täitevosakonnas, ütleb otse, et tunneb, justkui riik on nad üksi jätnud.

„Riik andis valdkonna ära ja mul on tunne, et ta arvab, et see ei olegi enam tema valdkond. Mis eristab meid politseist ja päästeametist? Riik peab tagama, et see süsteemiosa töötaks. On tulnud uued inimesed ja nad arvavad, et riigi ülesanne ei olegi kohtuotsuseid maksma panna,” ütleb Pink.

Just seetõttu on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda moodustanud töörühma, et riigile põhimõtteliselt uus seaduseelnõu valmis kirjutada