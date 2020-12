„See on selge, et praegune olukord edasi kesta ei saa,” lausus maaelukomisjoni liige Ivari Padar, viidates sellele, et meie põllumajandustootjate konkurentsivõime väheneb ja köögiviljadega isevarustatus halveneb. Varem nii põllumajandus- kui ka rahandusministri portfelli hoidnud Padar kinnitas, et on kõikide käibemaksuerinevuste suhtes olnud ettevaatlik, kuid nüüd on olukord muutunud ja naaberriigid astunud samme, mis meie tootjate konkurentsivõimet nõrgendavad, mistap peame midagi ette võtma.