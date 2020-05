Kriis sunnib panku kodulaenu võtjaid karmimalt kaaluma

COVID-19 pandeemia vallandatud majanduskriisi tõttu kaotavad paljud inimesed töö. Kellel läheb paremini, need pääsevad palga vähendamisega. Kõik see kokku tähendab, et paljud uue eluaseme osta kavatsenud inimesed seisavad silmitsi tõsiasjaga, et ost tuleb edasi lükata või enda panust suurendada.

„Olime arvestanud 15 000-eurose omafinantseeringuga, aga aprillis selgus, et pank tahab poole suuremat summat,” tõdes Ärilehega vestelnud keskastmejuht. Oma nime all ta rääkida ei soovinud, sest loodab veel teistes pankades õnne proovida.

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi sõnutsi on pangad kogu viimase kümnendi olnud konservatiivsemad ja laenu andmisele kehtisid ka enne kriisi tugevad reeglid. Nüüd on osa sektorite puhul ettevaatlikkus veelgi kasvanud.

„Näiteks kui laenutaotleja töötab kaubanduses või majutussektoris, siis on sõel eriti tihe ja taotlusi on ka tagasi lükatud,” selgitas ta.