Linn hakkab uurima liiklust Pirita teel, kuid uusarendusi see ei takista

Inimesed, kes sõidavad iga päev mööda Pirita teed, on juba ammu soovinud, et seal kandis tehtaks enne liiklusuuring, kui linnavalitsus lubab Maarjamäele ehitada 440-kohalise spaahotelli ja näituste messikeskuste alale 22 korrusmaja ehk 300 korterit ja äripinnad. Kui Eesti Päevaleht Tallinna linnavalitsuselt esimest korda aru päris, vastas linnapea Mihhail Kõlvart, et linna liiklusspetsialistid on analüüse juba teinud. Nädal aega hiljem teatas ta aga ajakirjanikule, et on otsustanud siiski suure lisauuringu tellida. Liiklusanalüüsi tellimist valmistatakse praegu ette, kuid ehitiste kerkimist analüüsi tulemused ei takista.