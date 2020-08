„Olukord on kohutav,” ütleb Nordica tütarfirma Regional Jeti juht Jan Palmér sissejuhatuseks. Temagi pole 40-aastase lennunduskarjääri jooksul – nagu paljud teised praegused tippjuhid – näinud sellist olukorda, mille on tekitanud koroonapandeemia. Kui varem on olnud võimalik toimuvat prognoosida, siis praegu on see võimatu, sest ei tea, mis olukord on poole aasta pärast või järgmisel nädalalgi.

Seda teravamalt kerkivad küsimused ka Nordica kohta, neile lisanduvad riigi- ja lennufirma juhtide ülisegased signaalid. Ent Nordicale ja poolakate LOT-ile kahasse kuuluvat allhankelendude ettevõtet juhtiv Palmér usub raudkindlalt sellise ärimudeli edusse.