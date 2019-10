Parkimiskohtade rajamise nõue ajab arendajatel harja ja eelarve punaseks

Tallinna linnas, just magusamates piirkondades, on arendajad hädas linna kehtestatud aegunud parkimiskohti reguleerivate normatiividega. Iga korteri juurde on vaja rajada vähemalt üks parkimiskoht, isegi kui elupinna maht on vaid napid 20 ruutmeetrit. Üha enam pidi aga olema inimesi, kes seda „asfalttuba” korteri juurde ei tahagi.

„Turul on tekkinud olukord, kus korteri arendajatel on probleeme parkimiskohtade müümisel. Eriti neis kohtades, kus on väga hästi toimiv ühistransport või mis on kesklinnale lähedal,” selgitab Lumi Capitali juhtivpartner Martin Rekor. Ta ütleb, et välja on kujunenud praktika, kus inimene on sunnitud endale parkimiskoha ostma ka siis, kui ta seda ei taha.