Pimesikumäng pensionifondidega. Mis saab, kui fondil pole piisavalt vaba raha?

Terendava pensionireformi puhul ei ole teada, kuidas inimesed hakkavad käituma – kas võtavad raha välja või jätkavad kogumist. Et inimesed saaksid ükskõik mis otstarbel pensionifondist raha välja võtta, peab fondil olema vaba raha või varasid, mida saab kiiresti müüa.

Fondides on varad väga erineva likviidsusega. Osa varasid on võimalik kohe müüa ilma vara hinda mõjutamata. Ent on ka varad, millele on raske leida ostjat. Samuti saavad fondid arvestada, et osa pensioniks kogujaid jätkab ja nende igakuiste sissemaksete arvel saab ka leevendada rahavajadust väljamakseteks osaliselt süsteemist lahkujatele.