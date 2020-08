Suurpankade kõrval on juba pikki aastaid tegutsenud väikesed krediidiasutused. See, et nad peavad 2016. aasta märtsist alluma finantsinspektsiooni nõuetele, peletas paljud tegijad eemale. Kui vahetult enne uute reeglite kehtestamist oli neid Eestis ligi sada, siis nüüd on nimekirjas alla 50, aga kõik ei paku sugugi kiire laenu teenust. Valdav osa turgu on üksikute suurte käes.