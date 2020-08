Täna ja homme toimub Tallinna Kultuurikatlas rahvusvaheline tehnoloogiakonverents Latitude59. Üks konverentsi värvikaid esinejaid on juba nii mõnegi Eesti firma jaoks tuttav. Kristen Davis on CinqC looja ja juht. CinqC kaudu konsulteerib ta tehnouuenduste asjus nii suuri ärisid kui ka start-up’e ja kiirendeid. Eestis on ta teinud koostööd näiteks Storytechi, Superangeli, Telia ja Leviraga.Davis alustas oma karjääri meedias. Ta on olnud New York Timesi IT- ja innovatsioonidirektor – 1990-ndatel, kui internet jõudis laiemasse kasutusse ja muutis senist ärimudelit tundmatuseni. „Ma tulin valdkonda, mis leidis end ühtäkki suurest hädast ja pidi õppima muutustega kähku kohanema,” lausub ta. Ja siis juhtus see uuesti.