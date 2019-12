Ravimiärimeeste väljapressimine mängis apteegireformi pooldajatele kätte tugevad kaardid

Ülimalt tuline ja aastaid kestnud võitlus apteegireformi pärast päädis eile äkkrünnakuga: kell 13.13 teavitas nelja suuremat apteegiketti ühendav apteekide ühendus, et kell 14 suletakse kuni tänase hommikuni kõik Apotheka, Benu, Euroapteekide ja Südameapteekide uksed. Kõik 294 ketiapteeki suleti kolmveerandtunnise etteteatamisega ja sõnumiga, et firmad tahavad lihtsalt näidata, milline olukord ootab Eestit ees tuleval kevadel, kui kavandatav apteegireform jõustub ja ketiapteeke ähvardab sulgemisoht. Nimelt ei tohi 1. aprillist 2020 enam apteekide omanikeks olla ravimite hulgimüüjad, vaid ainult proviisorid. Tõesti, apteeke jääkski üle Eesti tunduvalt vähemaks. Ketiapteekide omanike arvates on aga mõeldamatu, et riik suudaks reformi üldse plaanitud kujul teoks teha, sest senise mitme aasta jooksul on vähesed proviisorid rajanud oma apteegi.

Lähiaeg näitab, millise järellainetuse eilne aktsioon tekitab. Kas konkurentsiamet leiab oma analüüsiga, et kettide sellises kokkuleppes on koordineeritud tegevust ehk otse öeldes kartelli tunnuseid? Kas hulgimüüjatega alustatakse tõsisemaid läbirääkimisi? Või annab see proviisoritele hoopis uut jõudu end lõpuks liigutama hakata?