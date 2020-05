Lauluväljaku kõrval asuv Oru hotell sulges uksed eelmise aasta 4. novembril. Siis ei teadnud keegi koroonast ega seda põhjustavast viirusest midagi. Ühtlasi oli turisminduses väga hea aeg. Selja tagas suurepärane suvi. Omanik Igor Bernovski koos töötajatega tunnetas aga, et vaja on muutusi. Seega sulgeski majutuskoht uksed ja avas need enne suvehooaega uue nimega Oru Hub Hotell. Ent vahepeal on maailm muutunud.

„Mingit kontseptsioonilist seost vana hotelliga enam ei ole, aga omanik on sama,” alustab hotelli tegevjuht Kristel Mäenurm. Ta nendib, et loomulikult ei näinud nad ette, et valdkond saab sellise hoobi, nagu see koroonapuhangu tõttu on saanud. „Kui enne oleks me üksi uue eluga kohanema pidanud, siis nüüd peavad kõik seda tegema,” ütleb ta.